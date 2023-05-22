Рябков прокомментировал ситуацию с предоставлением консульского доступа к Гершковичу

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Вопрос о предоставлении посольству США консульского доступа к репортеру The Wall Street Journal Эвану Гершковичу будет решаться исходя из ситуации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Посмотрим, что дальше будет происходить. <...> Я не готов сейчас сформулировать какие-то параметры, какие-то критерии или некие условия для этого (консульского доступа. – Прим. ред.)", – цитирует его РИА Новости.

Он пояснил, что на прошлой неделе американские дипломаты получили отказ в доступе к журналисту в связи со сложившейся на тот момент ситуацией и поступить иначе было невозможно, однако в будущем все может измениться.

Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта 2023 года по подозрению в шпионаже. По версии следствия, он собирал данные об одном из российских оборонно-промышленных предприятий.

Позже Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая. По вменяемой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам же Гершкович считает, что ничего противозаконного не совершал.

17 апреля посол США в Москве Линн Трейси посетила Гершковича. Она передала ему, что в Вашингтоне будут упорно работать над его освобождением.

