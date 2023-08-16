Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в РФ Полом Уиланом – СМИ

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел 16 августа телефонный разговор с осужденным в РФ за шпионаж Полом Уиланом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По информации издания, Блинкен, в частности, сообщил Уилану, что Соединенные Штаты делают все возможное для его скорейшего возвращения домой и что необходимо сохранять веру.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. По информации ФСБ, он занимался в Москве шпионской деятельности. Американца приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что американская сторона не включила Пола Уилана в обмен заключенными, предпочтя вернуть на родину баскетболистку из США Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за хранение гашишного масла.