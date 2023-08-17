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Попытку шпионажа в пользу Украины пресекли в Псковской области
Фото: 123RF/flynt
Попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины пресекли в Псковской области. При въезде на территорию России в Печорском районе был выявлен и задержан житель Днепропетровска, который собирал информацию об украинцах, сотрудничающих с местными правоохранительными органами, и российских пограничниках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
В сообщении уточнили, что мужчине объявили официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"). Также ему закрыли въезд в РФ до 2053 года.
Сотрудники ФСБ установили, что собирать информацию гражданину поручил кадровый работник Службы безопасности Украины (СБУ), собрать и передать данные он не успел. Также мужчина сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября 2022 года.
"С начала 2023 года сотрудники управления пресекли попытки 10 агентов специальных служб Украины попасть на территорию Российской Федерации", – заключили в ведомстве.
Ранее сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу пресекли шпионскую деятельность гражданина Украины в Херсонской области. Он собирал сведения о местах дислокации военной техники и личного состава российских войск.
До этого в ЛНР задержали мужчину, передававшего украинской армии данные о местонахождении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.
Шпиона внешней разведки Украины задержали в ДНР
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