Попытку шпионажа в пользу Украины пресекли в Псковской области

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Попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины пресекли в Псковской области. При въезде на территорию России в Печорском районе был выявлен и задержан житель Днепропетровска, который собирал информацию об украинцах, сотрудничающих с местными правоохранительными органами, и российских пограничниках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

В сообщении уточнили, что мужчине объявили официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"). Также ему закрыли въезд в РФ до 2053 года.

Сотрудники ФСБ установили, что собирать информацию гражданину поручил кадровый работник Службы безопасности Украины (СБУ), собрать и передать данные он не успел. Также мужчина сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября 2022 года.

"С начала 2023 года сотрудники управления пресекли попытки 10 агентов специальных служб Украины попасть на территорию Российской Федерации", – заключили в ведомстве.

Ранее сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу пресекли шпионскую деятельность гражданина Украины в Херсонской области. Он собирал сведения о местах дислокации военной техники и личного состава российских войск.

До этого в ЛНР задержали мужчину, передававшего украинской армии данные о местонахождении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Шпиона внешней разведки Украины задержали в ДНР