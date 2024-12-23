Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 07:45

Происшествия

Новости мира: в Бразилии обрушился автомобильный мост

Новости мира: в Бразилии обрушился автомобильный мост

Промышленное здание горит на юго-западе Москвы

Новости регионов: на Кубани из-за шторма могут повредиться мешки с собранным мазутом

Движение после крупной аварии в районе Марьино восстановлено

Склад пластиковых изделий горит на юге Москвы

Движение по Новочеркасскому бульвару на юго-востоке Москвы перекрыто в обе стороны

Новости регионов: в Минеральных Водах загорелся ларек с пиротехникой

Появились кадры крупного ДТП, произошедшего на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошло крупное ДТП

На юго-востоке Москвы произошла крупная авария

Автомобильный мост обрушился на севере Бразилии. Три грузовика упали в воду. По информации местных СМИ, спасатели нашли тело 25-летней девушки, еще двух человек госпитализировали, поиски как минимум пятерых продолжаются. Что стало причиной падения полукилометрового центрального пролета моста пока неизвестно. Этот путепровод является важной транспортной артерией на границе двух штатов. Водителям пока предложены альтернативные маршруты.

Медицинский вертолет врезался в здание больницы на юге Турции. Губернатор провинции заявил, что все находившиеся на борту погибли. Там были два пилота, врач и фельдшер. После столкновения вертолет рухнул во внутренний двор медучреждения и развалился на части. К месту крушения прибыли экстренные службы. Причины инцидента до сих пор устанавливаются, но эксперты отмечают, что в регионе стоит густой туман, который и мог ограничить видимость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика