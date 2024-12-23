Новости мира: в Бразилии обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился на севере Бразилии. Три грузовика упали в воду. По информации местных СМИ, спасатели нашли тело 25-летней девушки, еще двух человек госпитализировали, поиски как минимум пятерых продолжаются. Что стало причиной падения полукилометрового центрального пролета моста пока неизвестно. Этот путепровод является важной транспортной артерией на границе двух штатов. Водителям пока предложены альтернативные маршруты.

Медицинский вертолет врезался в здание больницы на юге Турции. Губернатор провинции заявил, что все находившиеся на борту погибли. Там были два пилота, врач и фельдшер. После столкновения вертолет рухнул во внутренний двор медучреждения и развалился на части. К месту крушения прибыли экстренные службы. Причины инцидента до сих пор устанавливаются, но эксперты отмечают, что в регионе стоит густой туман, который и мог ограничить видимость.

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