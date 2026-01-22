Тело погибшего в Турции пловца Свечникова планируют перевезти в Россию 24 января

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/beswim__

Тело погибшего во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле российского пловца Свечникова планируют перевезти на родину в субботу, 24 января. Об этом в интервью РИА Новости сообщила мать спортсмена Галина Свечникова.

"Хотим перевезти 24 января, а похороны пока не знаю когда", – сказала женщина.

Свечников пропал 24 августа 2025 года. По предварительным оценкам, причиной инцидента могло стать внезапное ухудшение здоровья спортсмена, также в СМИ появлялась информация, что он двигался по неверному маршруту.

При этом мать россиянина выразила сомнение в том, что ее сын мог самостоятельно прервать участие в соревнованиях. Она сообщила о намерении обратиться в суд на организаторов заплыва с требованием компенсации.

Активные поиски спортсмена были официально приостановлены 31 октября. Однако в Генеральном консульстве России в Стамбуле отметили, что расследование не считается завершенным.

Тело Свечникова было обнаружено 20 января в ходе работ по очистке дна Босфорского пролива. Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило, что оно пренадлежит спортсмену.