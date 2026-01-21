Родители пропавшего пловца Свечникова прибыли в Турцию для сдачи ДНК-теста

Мать и жена пловца Николая Свечникова рассказали журналистам о сходстве найденного в Босфоре 20 января тела с пропавшим родственником. Подробности читайте в материале Москвы 24.

Показали только фотографии

Тело, предположительно принадлежащее российскому пловцу, кандидату в мастера спорта Николаю Свечникову, обнаружили во время очистки дна в проливе Босфор 20 января. Мужчина пропал без вести во время соревнований в Турции в августе 2025 года. Вечером 21 января родственники спортсмена прибыли в Стамбул для опознания и проведения ДНК-теста, сообщили СМИ.

До этого родным показали фото погибшего. По ним мать спортсмена Галина Свечникова подтвердила, что татуировки на теле совпадают с теми, что были у ее сына. Супруга погибшего пловца сообщила, что семью не допустили к очному опознанию.





жена Николая Свечникова К сожалению, не допустили на опознание тела в живую. Только по фотографиям допустили. Похож на 100%.

Кроме этого, местные СМИ со ссылкой на источники в турецкой полиции сообщили, что на мужчине был гидрокостюм, который якобы принадлежит пропавшему россиянину.

Судмедэксперт, заведующий кафедрой Первого МГМУ им. Сеченова Юрий Пиголкин рассказал, что за пять месяцев тело могло серьезно пострадать, поэтому могут возникнуть трудности при опознании, сообщает aif.ru.

"Состояние тела, которое столько времени провело в воде, зависит от нескольких моментов: температуры воды, животных, рыб, активности тех, кто участвует в посмертной трансформации тела. В зависимости от всех этих факторов происходят соответствующие изменения мягких тканей", – сказал судмедэксперт.

В то же время для опознания достаточно костей и зубов, отметил Пиголкин. Экспертиза ДНК займет несколько недель, добавил он.

При этом на фоне новостей об обнаруженном теле некоторые турецкие журналисты начали публиковать непроверенную информацию о погибшем россиянине. Семья Свечникова теперь намерена судиться с такими репортерами, рассказала российским СМИ родственница пловца Алена Караман.

В частности, корреспондент одного из турецких телеканалов в прямом эфире заявил, что у родственников уже берут ДНК-тест, хотя на самом деле в то время они даже не прилетели в Стамбул. Кроме этого, родные Свечникова выразили обеспокоенность из-за утечек фотографий тела в СМИ.

Бесследно исчез

Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле. На старт тогда вышли около 3 тысяч участников из более чем 80 стран. Заплыв должен был пройти с 10:00 до 14:00, но спустя несколько часов россиянин так и не добрался до финиша. Организаторы заявили, что узнали о его исчезновении только к 22:00.

К 28 августа поиски результатов не дали. По сообщениям местных СМИ, в операции участвовали рейдовые катера береговой охраны, полиция и водолазы. Пресс‑секретарь Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа сообщил, что поиски велись и на суше, а дело передали в судебные органы страны.

Глава оргкомитета заплыва Левент Караташ назвал произошедшее "нелогичным" и отметил, что подобного не случалось за всю историю соревнований. Он предположил, что причиной могло стать ухудшение здоровья спортсмена.

На плохое самочувствие Свечникова указывал и другой участник соревнований Дмитрий. Согласно второй версии, спортсмен мог утонуть после того, как его унесло водой в районе моста Султана Фатиха.

В то же время ряд СМИ писали, что Свечников плыл в неверном направлении. Мать пловца выразила сомнения, что сын самостоятельно сошел с дистанции. Женщина заявила о намерении судиться организаторами соревнований.

В октябре активные поисковые работы прекратили, так как результатов не было. Однако генконсульство России в Стамбуле указывало, что следствие продолжается.

