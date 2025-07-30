Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер попала под камнепад в Пакистане

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер попала под камнепад в горной системе Каракорум в Пакистане. Об этом сообщает RT со ссылкой на Der Spiegel.

По данным агентства, инцидент произошел 28 июля на высоте порядка 5,7 тысячи метров во время восхождения на пик Лайла. Спасательный вертолет смог добраться до места ЧП только 29 июля. Кроме того, сохранялся высокий риск повторных камнепадов.

Использованию вертолета при поисках препятствуют плохие погодные условия. На данный момент ведется наземная операция, пишет "Газета.ру", ссылаясь на Quest-France.

Как уточняется в материале, камнепад настиг Дальмайер вместе с напарницей. Спортсменка сразу подала сигнал бедствия. Спасатели предполагают, что она как минимум получила серьезные травмы.

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой в Пхенчхане, а также семикратной чемпионкой мира. Свою профессиональную карьеру немка завершила в 2019 году.

Ранее спортсмен Феликс Баумгартнер из Австрии погиб во время полета на параплане в Италии. Инцидент произошел 17 июля в городе Порто-Сант-Эльпидио на побережье Адриатического моря.

Параплан Баумгартнера влетел в деревянную конструкцию около бассейна на территории одной из местных гостиниц. В результате произошедшего также пострадала одна из сотрудниц отеля.