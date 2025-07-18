Парашютист Баумгартнер, прыгнувший из стратосферы, погиб при полете на параплане

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Спортсмен Феликс Баумгартнер из Австрии, который в 2012 году прыгнул с парашютом из стратосферы, погиб во время полета на параплане в Италии. Об этом сообщает издание ORF.

Инцидент произошел 17 июля в городе Порто-Сант-Эльпидио на побережье Адриатического моря. Параплан Баумгартнера влетел в деревянную конструкцию около бассейна на территории одной из местных гостиниц.

Уточняется, что в результате произошедшего также пострадала одна из сотрудниц отеля: обломки параплана травмировали ей шею. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Баумгартнер родился в 1969 году в австрийском Зальцбурге. В 1999 году он установил свой первый мировой рекорд – он совершил самый высокий прыжок с парашютом со здания, спрыгнув с башни Петронас в Малайзии.

В 2012 году спортсмен-экстремал совершил прыжок из стратосферы, благодаря чему стал всемирно известен. В рамках этого прыжка он установил сразу три мировых рекорда, прыгнув с высоты свыше 38 километров и развив скорость 1173 километров в час.