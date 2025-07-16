ТАСС: на бойца ММА Хизриева совершили нападение

Фото: телеграм-канал SHOT

Боец смешанных единоборств (ММА) Тимур Хизриев получил множественные огнестрельные ранения после нападения в Махачкале, сообщил ТАСС источник в окружении спортсмена.

По информации телеграм-каналов, на Хизриева напали двое, которые совершили около 10 выстрелов. Инцидент произошел во дворе жилого дома.

"Он (Хизриев. – Прим. ред.) перенес операцию, не менее пяти пуль в него попало. Проникающих, насколько мне известно, не было", – рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что спортсмен в настоящее время находится в стабильном состоянии, его жизнь вне опасности.

Спортсмену 29 лет. На его счету 18 побед и ни одного поражения в соревнованиях по смешанным единоборствам.

Ранее суд приговорил к трем годам колонии общего режима Юсуфа Мирашурова, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью защитнику баскетбольной команды ЦСКА Алексею Шведу.

По данным следствия, осужденный находился у ресторана на Большой Никитской улице в Москве, где в ходе конфликта избил спортсмена. В результате Швед получил черепно-мозговую травму.