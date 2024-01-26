Российскому футболисту сломали челюсть в Таиланде

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Россиянину на любительском футбольном матче в Таиланде сломали челюсть. Конфликт между мужчинами произошел на глазах у свидетелей и под объективом камеры, сообщает телеканал "360".

По словам жены потерпевшего, россиянин с детства играл в футбол и на Пхукете тоже решил выйти на поле, поскольку там устраивали любительские матчи, а игроков находили в Интернете. После одного из игровых моментов другой игрок напал на российского футболиста и ударил его в лицо, после чего ушел, рассказала женщина. Она уточнила, что на поле было 12 свидетелей, но они между собой не знакомы.

Как пишет издание, нападение зафиксировали камеры. Мужчина в команде "красных" ударил соотечественника в голубой футболке, от чего тот упал на траву. Позже потерпевшего госпитализировали, врачи диагностировали у него перелом челюсти в двух местах, говорится в материале.

Супруга отметила, что сейчас футболист в стабильном состоянии, однако месяц ему придется провести с металлической системой для фиксации челюсти, а потом – 1,5 месяца реабилитации. С ее слов, ему придется заново учиться жевать, сейчас ему разрешают давать только жидкую пищу через небольшие отверстия между зубами.

"Поломанные кости в одном месте соединены пластиной на болтах, во втором сделать это было невозможно, слишком сложный и тонкий участок. Он будет срастаться сам", – сказала жена.

Женщина заявила, что стоимость лечения превысит миллион рублей. Она рассказала, что уже оставила в клинике депозит в 50 тысяч бат (свыше 124 тысяч рублей), 5-часовая операция обошлась еще в 350 тысяч бат (868,6 тысячи рублей). Супруги рассчитывают на участие страховой компании.

Сейчас, продолжила жена, подтверждение было отправлено партнерам, но в больнице говорят, что документов не поступало, так что расходы лежат пока на ней и ее муже.

После случившегося женщина написала заявление в местную полицию и планирует подключить консульство. Полицейские уже начали расследование, указано в статье.

"Составлен протокол, и они даже ходили смотреть место происшествия. Сегодня я планирую им привезти медицинское заключение и чек стоимости лечения", – сказала супруга.

По информации издания, нападавший еще не задержан. Его страницу нашли в соцсетях, где обнаружили фотографии с поясом чемпиона по рестлингу, также он выкладывал снимки с тренировки в боксерских перчатках, написали журналисты.

Ранее участников музыкальной группы "Би-2" задержали в Таиланде за организацию концертов без разрешения на работу. Незаконную деятельность музыкантов пресекли в Патонге, на западном побережье Пхукета. По данным правоохранителей, в числе задержанных были семь человек, один из которых оказался гражданином Израиля, а остальные – россиянами.

В генконсульстве РФ в Таиланде заявили, что никто из участников группы не обращался в российское представительство за помощью. Позже суд Пхукета приговорил музыкантов к штрафу в 84 доллара с каждого.