В генконсульстве РФ в Таиланде заявили об отсутствии обращений от участников "Би-2"

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В генконсульстве РФ прокомментировали инцидент с участниками рок-группы "Би-2" на тайском Пхукете. Об этом сообщает RT.

По информации ведомства, никто из его сотрудников не получал обращений от ранее задержанных музыкантов.

Как сообщалось до этого, причиной задержания вокалистов стало незаконное проведение концертов на острове. Сотрудники полиции забрали их для разбирательства в Патонге, на западном побережье острова.

Из-за отсутствия разрешения на работу музыкантов могут обязать выплатить штраф. Его сумму определит местный суд.

