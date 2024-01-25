Участников группы "Би-2" задержали в Таиланде за незаконную организацию концертов

Фото: ТАСС/IMAGO/Konstantin Sednev (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Участников рок-группы "Би-2" задержали в Таиланде за организацию концертов без разрешения на работу. Об этом ТАСС сообщили в отделении туристической полиции Пхукета.

Незаконную деятельность музыкантов пресекли в Патонге, на западном побережье Пхукета. По информации правоохранительных органов, в числе задержанных были семь человек, один из которых оказался гражданином Израиля, а остальные – россиянами.

"Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд", – сообщили агентству в полиции, уточнив, что заседание по делу музыкантов может состояться 26 января.

Там уточнили, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну.

В мае 2023 года солист группы Егор Бортник (признан в РФ иноагентом) заявил, что не вернется в Россию. Подобное решение он объяснил тем, что россияне "перечеркнули все свои достижения". Соответствующее заявление вызвало критику со стороны фанатов группы.

