Суд Пхукета обязал участников "Би-2" выплатить по 84 доллара в качестве штрафа

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Суд города Пхукет приговорил ранее задержанных музыкантов рок-группы "Би-2" к штрафу в 84 доллара с каждого. Об этом сообщает ТАСС.

"Судом принято решение наложить штраф на участников группы "Би-2" за проведение концерта без необходимого для этого разрешения", – заявили в суде.

Таким образом, штраф в размере 84 долларов должен выплатить каждый из семи музыкантов.

Причиной задержания вокалистов стало незаконное проведение концертов на острове. Сотрудники полиции забрали их для разбирательства в Патонге, на западном побережье острова.

В генконсульстве РФ в Таиланде позже сообщили, что никто из музыкантов не обращался в российское представительство за помощью.

