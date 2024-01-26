26 января, 13:27Шоу-бизнес
Суд Пхукета обязал участников "Би-2" выплатить по 84 доллара в качестве штрафа
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)
Суд города Пхукет приговорил ранее задержанных музыкантов рок-группы "Би-2" к штрафу в 84 доллара с каждого. Об этом сообщает ТАСС.
"Судом принято решение наложить штраф на участников группы "Би-2" за проведение концерта без необходимого для этого разрешения", – заявили в суде.
Таким образом, штраф в размере 84 долларов должен выплатить каждый из семи музыкантов.
Причиной задержания вокалистов стало незаконное проведение концертов на острове. Сотрудники полиции забрали их для разбирательства в Патонге, на западном побережье острова.
В генконсульстве РФ в Таиланде позже сообщили, что никто из музыкантов не обращался в российское представительство за помощью.
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