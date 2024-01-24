Фигуристку Симонову госпитализировали после падения на турнире в Москве

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Фигуристка Мария Симонова, которая выступает в спортивных парах с 17-летним Мартином Бреславским, упала на лед, ее увезли на скорой помощи. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что падение 14-летней спортсменки произошло на Всероссийских соревнованиях "На призы президента Федерации фигурного катания Москвы". Она упала с поддержки, сильно ударившись головой о лед.

Пара занимается в тренерском штабе Сергея Рослякова и Бетины Поповой.

Ранее сообщалось, что фигуристка Анастасия Зинина проведет в больнице неделю после травмы, которую она получила во время короткой программы на Кубке Первого канала. Зинина, выступавшая в команде Камилы Валиевой "Нас не догонят", упала при исполнении тройного лутца.

Между тем фигуристка Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании. По итогам двух программ Петросян набрала 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,40). Третьей стала Камила Валиева (237,99).

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