Фигуристка Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам двух программ Петросян набрала 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,40). Третьей стала Камила Валиева (237,99).

Петросян 16 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка выиграла финал Гран-при России в марте 2023 года. Также Петросян становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при.

Ранее стало известно, что Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали чемпионата России по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. По сумме двух программ спортсмены набрали 244,85 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске. Он завершится 24 декабря показательными выступлениями.