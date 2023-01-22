Фигуристка Зинина проведет в больнице неделю после травмы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Фигуристка Анастасия Зинина проведет в больнице неделю после травмы, которую она получила во время короткой программы на Кубке "Первого канала". Об этом Зинина написала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистcкой и запрещенной в РФ).

Зинина, выступавшая в команде Камилы Валиевой "Нас не догонят", упала при исполнении тройного лутца. При помощи медиков фигуристка покинула лед, после чего ее госпитализировали.

"Мне сделали все необходимые исследования, к счастью, переломов нет, есть сильный ушиб и отек тканей. К сожалению, мне необходим постельный режим, поэтому на неделю я вынуждена остаться в больнице", – написала фигуристка.

Зинина отметила, что не сможет дальше продолжить борьбу, поэтому пожелала победы своей команде.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка, серебряный призер этапа Гран-при сезона-2018/19 в Хельсинки Станислава Константинова объявила об уходе из большого спорта. Фигуристка отметила, что гордится каждой выигранной медалью, всеми выступлениями на крупных турнирах и пятью сезонами в сборной России.

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