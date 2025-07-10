Баскетболисту Касаткину разрешено звонить из изолятора родителям и невесте

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, который был задержан и помещен в изолятор во Франции, разрешили ежедневно звонить родителям и невесте. Об этом сообщил РИА Новости адвокат спортсмена Владимир Саруханов.

При этом время звонков строго регламентированно. Более того, они осуществляются за счет баскетболиста.

Правозащитник также рассказал, что изолятор, в котором находится спортсмен, похож на классическую тюрьму. Однако, по словам Саруханова, Касаткин живет в блоке, где содержатся ожидающие экстрадиции злоумышленники.

Адвокат добавил, что собирается отправиться во Францию. При этом он не исключает возможности обращения к американским юристам для того, чтобы "взглянуть на ситуацию изнутри". Саруханов уточнил, что у них есть два-три месяца для сбора доказательств о невиновности баскетболиста.

Вопрос о выдаче спортсмена может рассматриваться несколько месяцев, добавил правозащитник.

О задержании в аэропорту Парижа баскетболиста по запросу США стало известно накануне. По данным СМИ, Касаткин находится под арестом с 21 июня. Штаты подозревают спортсмена в соучастии в хакерских атаках с помощью программ-вымогателей.

Хакерская группа, в которую якобы входил Касаткин, совершила атаки на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения в США. Баскетболист отверг все обвинения в свой адрес.

Его адвокат Фредерик Бело заявил, что ранее спортсмен купил подержанный компьютер, который мог быть взломан и продан ему злоумышленниками, чтобы действовать под чужим именем.

При этом в ходатайстве об освобождении спортсмена под залог было отказано. Сейчас Касаткину грозит экстрадиция в Соединенные Штаты.

