В США объявили вознаграждение 10 млн долларов за поимку участника Олимпиады

Фото: ТАСС/АР/Damian Dovarganes

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за поимку экс-спортсмена Джеймса Веддинга, участника Олимпийских игр 2002 года. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание People.

Правоохранители разыскивают Веддинга по подозрению в создании крупной международной преступной группировки, занимающейся контрабандой кокаина в США и Канаду через территорию Южной Калифорнии и Мексики. Также экс-спортсмен причастен к организации многочисленных убийств, связанных с наркоторговлей, считает ФБР.

Власти уточнили, что 43-летний подозреваемый скрылся в Мексике и присоединился к картелю "Синалоа". Там он получил прозвища Гигант, Эль Хефе и Враг Общества. Кроме того, ФБР добавило Веддинга в список самых разыскиваемых преступников.

На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Веддинг участвовал в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому и занял 24-е место.

Ранее в Великобритании задержали одного из самых разыскиваемых ФБР преступников. Задержанный – мужчина 46 лет по имени Дэниел Андреас Сан-Диего – находился в розыске за совершенные в Калифорнии в 2003 году теракты. Сан-Диего был обнаружен и схвачен в сельской местности Северного Уэльса неподалеку от леса.

В список самых разыскиваемых террористов мужчина попал в 2009 году. Тогда за информацию, которая привела бы к его аресту, была назначена награда в 250 тысяч долларов США.