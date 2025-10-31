Активные поиски пловца Свечникова прекращены в Турции

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Активные поиски пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова прекращены, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Стамбуле.

"Жандармерия продолжает искать его следы, следствие не закончено", – уточнили дипломаты.

Спортсмен пропал 25 августа во время заплыва через Босфор. Возможной причиной произошедшего могло стать ухудшение самочувствия, однако СМИ писали, что Свечников на соревновании плыл в неправильном направлении.

Его мать усомнилась, что сын самостоятельно ушел с дистанции. Она заявила, что подаст в суд на организаторов заплыва и будет требовать компенсации.

За информацию о местоположении Свечникова его семья объявила награду в 500 тысяч лир (около 950 тысяч рублей).