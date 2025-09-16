Семья пропавшего в Босфоре пловца будет требовать компенсации

Фото: ТАСС/AP/ Khalil Hamra

Семья россиянина Николая Свечникова, который пропал во время заплыва через Босфор, будет требовать компенсации в суде. Об этом рассказала мать пловца Галина Свечникова.

"Адвокат в Турции занимается подготовкой иска. Будем требовать компенсации, но всех подробностей раскрыть пока не можем", – приводит слова женщины ТАСС.

Ранее мать Свечникова рассказала о планах семьи подать в суд на организаторов заплыва. Она также усомнилась в правдивости версии, что ее сын якобы ушел с дистанции сам.

О пропаже российского пловца стало известно 25 августа. По словам очевидцев, он начал соревнование, однако до финиша не добрался. Один из участников заплыва предположил, что Свечникову стало плохо.

Другой участник Хаяти Шамильоглу утверждал, что якобы видел спортсмена, двигавшегося в неправильную сторону. Тот примерно показал координаты места, где в последний раз видел российского пловца.

