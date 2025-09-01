Семья пропавшего в Босфоре пловца планирует подать в суд на организаторов заплыва

Фото: ТАСС/AP/Khalil Hamra

Семья россиянина Николая Свечникова, который пропал во время заплыва через пролив Босфор, готовится подать в суд на организаторов соревнований. Об этом в беседе с RT рассказала мать пловца.

"Они (организаторы. – Прим. ред.) обязаны были обеспечивать безопасность, поэтому должны понести ответственность", – подчеркнула женщина.

Семья уже наняла адвокатов. Мать Свечникова в настоящий период занимается оформлением загранпаспорта, чтобы в ближайшее время вылететь в Стамбул.

Она также рассказала, что во время заплыва организаторы вытащили из воды двух спортсменов, однако россиянина они по какой-то причине упустили из виду. Вместе с тем женщина усомнилась в правдивости версии турецкого пловца, который заявлял, что россиянин якобы ушел с дистанции во время заплыва.

"Почему-то это видел именно турецкий спортсмен, а не кто-то из другой страны. Хотя там было около 3 тысяч пловцов со всего мира", – подчеркнула она, назвав произошедшее огромным ударом по репутации заплыва.

О пропаже Свечникова стало известно 25 августа. По словам очевидцев, он начал соревнование, но до финиша не добрался. При этом один из участников заплыва высказал предположение, что пловцу стало плохо.

Участник этих соревнований Хаяти Шамильоглу утверждал, что якобы видел Свечникова, двигающегося в неправильную сторону. Спортсмен обратился к сотрудникам экстренных служб, которые на катере отвезли его на Босфор. Там он примерно показал координаты места, где в последний раз видел российского пловца.