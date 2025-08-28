Эксперт Слизовский: шансы найти пропавшего в Босфоре россиянина живым невысоки

Российский пловец Николай Свечников, который пропал во время заплыва в Босфоре 24 августа, мог намеренно сменить маршрут, утверждают очевидцы. Поиски спортсмена пока не дали никаких результатов. Последние подробности случившегося – в материале Москвы 24.

"Нелогичная" пропажа

Кандидат в мастера спорта, российский пловец Николай Свечников пропал во время участия в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле 24 августа. Изначально вместе с ним на старт вышли примерно 3 тысячи участников из 81 страны. Заплыв длился с 10:00 до 14:00, однако спустя несколько часов россиянин так и не появился на финише. Организаторы соревнования сообщили, что якобы узнали о происшествии только в 22:00.

К 28 августа поиски не дали никаких результатов. По данным местных СМИ, в поисковой операции участвуют катера береговой охраны, полиции и водолазы. Кроме того, применяются сонары, которые помогают найти объект на глубинах до 300 метров. Если это не даст результатов, зону поисков могут расширить на начало Мраморного моря, с которым пролив соединяется на юго-западе, сообщил телеканал TGRT.

Кроме воды, Свечникова ищут и на суше, уточнил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа. Также, по его словам, дело о пропаже передали в судебные органы страны.





Мурат Агджа пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции Свечников участвовал в заплыве вместе со своими учениками. Они рассказали, что проплыли вместе со Свечниковым некоторое расстояние.

Также прокуратура стамбульского муниципалитета Бейкоз изучает записи с камер наблюдения в районе Босфора, сообщил телеканал NTV. При этом турецкая сторона не требует с родных Свечникова денег за организацию поисков, рассказала родственница пловца Алена Караман.

Глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ в беседе с РИА Новости назвал случившееся с россиянином "нелогичным". По его словам, подобная ситуация случилась впервые за всю историю соревнований.

"Возможно, произошло что-то в связи с его здоровьем. Мне не кажется нормальной ситуация, когда во время соревнования пропадает столь опытный, профессиональный спортсмен. Он участвовал во многих соревнованиях, он сам тренер, приехал сюда с четырьмя учениками, все они доплыли до финиша, а он – нет. С точки зрения здоровья кажется нелогичным такое происшествие", – сообщил Караташ.

"Шансов мало"

Николаю Свечникову могло стать плохо во время заплыва, предположил один из участников Дмитрий. По другой версии, спортсмен мог утонуть после того, как его отнесло течением к мосту Султана Фатиха.

При этом на Свечникове был GPS-трекер, который фиксирует момент входа и выхода из воды. Ряд СМИ сообщили, что устройство подавало сигнал из пролива, однако знакомые Николая эту информацию опровергли.

Кроме того, появилась версия, что пловец выбросил чип в море и выбрался на берег. Более того, один из участников соревнований Хаяти Шамильоглу рассказал, что видел Свечникова плывущим в неправильную сторону. Мужчина предупредил об этом россиянина на английском, однако тот ответил жестом, который Шамильоглу понял как "я знаю, что делаю, не лезь ко мне". После этого Свечников якобы продолжил плыть выбранным курсом.





Хаяти Шамильоглу участник заплыва Странно, что именно этого пловца люди на лодках не увидели. Думаю, что он вышел на берег, он не утонул. Он плыл так, будто знал цель, не было ощущения, что он перепутал направление.

Выходил ли россиянин на сушу до финиша, проверит местная полиция, рассказало госагентство Anadolu.

Эксперты же оценивают шансы на спасение пловца как невысокие. Представитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Евгений Слизовский в беседе с ТАСС связал это с поздним началом операции.

"С задержкой выживаемость падает по экспоненте: чем позже начали, тем вероятность обнаружить живого человека ниже. <...> К сожалению, единственное предположение, что пловец погиб. Шансов мало. <...> За это время при той интенсивности судоходства и той ширине пролива, которая есть, он бы уже оказался на берегу или на борту судна. То есть был бы найден", – высказал свою версию Слизовский.

По его мнению, среди причин гибели пловца возможная переоценка сил, резкое ухудшение самочувствия или воздействие внешних факторов.

"Например, столкновение с другим участником. И, как следствие, черепно-мозговая травма", – добавил эксперт.

В то же время основатель компании по спасению на воде и безопасности в России Давид Исмаилов отметил в разговоре с агентством, что соревнования явно были организованы не лучшим образом. Он объяснил это тем, что вдоль дистанции должны быть выставлены лодки сопровождения и катамараны с судьями и спасателями. Кроме того, во время заплыва обязаны дежурить водолазы и катера береговой охраны. При этом все службы должны идти вдоль коридора заплыва, чтобы визуально контролировать участников. С учетом пропажи россиянина качество организации этой работы вызывает сомнения, подчеркнул Исмаилов.

