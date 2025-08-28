Экс-президент Федерации альпинизма Кубани погиб в горах КБР

Фото: alpfederation.ru

Экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев погиб во время восхождения на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России.

По предварительной информации, спортивная группа из трех человек 27 августа вышла на маршрут и попала под камнепад. Вертолет эвакуировал лишь двоих участников. Один из них не пострадал, а вторая участница, Екатерина Федорчук, получила травмы и была доставлена в больницу.

В федерации выразили соболезнования родным и близким Расторгуева. Там напомнили, что он был мастером спорта по альпинизму, совершил более 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштанау в 1989 году. 25 августа ему исполнилось 68 лет.

По словам вице-президента федерации Александра Пятницина, Расторгуев погиб, скорее всего, в результате трагической случайности. В беседе с ТАСС он подтвердил, что альпиниста завалило камнями во время восхождения на гору. В ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии добавили, что тело погибшего эвакуируют 29 августа.

Ранее два альпиниста из Перми погибли во время восхождения в горах Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. Они сорвались в верховьях ущелья Адыл-су у пика Виа-тау на высоте около 3,7 тысячи метров. Спустя несколько дней тела погибших эвакуировали на вертолете.

