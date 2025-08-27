Появилось видео с места в горах Киргизии, где застряла альпинистка Наговицина

Видео: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gknb.official

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии опубликовал видеозапись съемки с использованием БПЛА и тепловизора в районе нахождения российской альпинистки Натальи Наговициной. Признаков жизни не обнаружено.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии, стало известно 19 августа. Женщина не смогла спуститься после того, как сломала ногу. Напарник альпинистки оказал ей первую помощь, а позже ушел в базовый лагерь за подмогой.

Было предпринято несколько неудачных попыток спасти альпинистку. Поисковые работы завершились 25 августа. Вице-президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии Илим Карыпбеков объяснил, что решение было принято из-за непогоды.

Однако сын Наговициной Михаил обратился к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и послу России в Киргизии Сергею Вакунову, попросив их организовать аэровидеосъемку.

Бастрыкин потребовал обеспечить взаимодействие с МЧС и МИД для содействия возможному спасению россиянки. СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой. Наговицина признана пропавшей без вести.

