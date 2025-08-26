СК начал проверку после ЧП с российской альпинисткой Наговициной

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России начал проверку по факту ЧП с альпинисткой Натальей Наговициной в горах Киргизии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, чьи слова приведены в телеграм-канале СК.

Кроме того, как передает ТАСС, МВД Киргизии возбудит уголовное дело против туристической фирмы, которая дала разрешение на восхождение.

Ранее сын Наговициной Михаил обратился к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову, председателю СК Александру Бастрыкину и послу России в Киргизии Сергею Вакунову, призвав их оказать содействие в спасении матери. Мужчина считает, что она жива. Он попросил организовать аэровидеосъемку в районе пика Победы, чтобы подтвердить данный факт.

На просьбу молодого человека отреагировал Бастрыкин, который поручил обеспечить взаимодействие с МЧС и МИД для содействия возможному спасению альпинистки и для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Выполнение данного поручения глава СК взял на личный контроль.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ведомство совместно с посольством России в Киргизии делало все возможное для того, чтобы помочь спасти Наговицину. По ее словам, меры были приняты с самого первого дня после появления информации об инциденте. Министерство находится на связи с родными альпинистки.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии, стало известно 19 августа. Она сломала ногу и не смогла продолжить восхождение. Напарник россиянки оказал ей первую помощь, а после отправился в базовый лагерь за подмогой.

Затем альпинистке пытались помочь два иностранца, но безуспешно. Спустя время к ней был выслан вертолет, который совершил жесткую посадку. Принимались и другие попытки спасти россиянку.

Накануне, 25 августа, было принято решение завершить поисковые работы. Вице-президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии Илим Карыпбеков объяснил, что спасательную операцию прервали из-за неблагоприятных погодных условий.

