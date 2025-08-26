Захарова: посольство в Бишкеке и МИД РФ делали все для спасения Наговициной

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Министерство иностранных дел России совместно с посольством РФ в Киргизии делало все возможное для того, чтобы помочь спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее, по данным СМИ, сын Наговициной Михаил обратился к генпрокурору России Игорю Краснову, главе МИД РФ Сергею Лаврову и послу РФ в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой спасти его мать. Молодой человек считает, что альпинистка жива и призывает возобновить поисковую операцию.

Захарова, в свою очередь, заявила, что действия по активизации спасения женщины были предприняты с самого первого дня после появления информации об инциденте. МИД РФ вместе с посольством были на связи с родными альпинистки.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Россиянка сломала ногу и не смогла продолжить восхождение. Напарник альпинистки оказал ей первую помощь и ушел в лагерь за подмогой.

После женщине попытались помочь два иностранца, но безуспешно. Спустя время к россиянке отправили вертолет, но он совершил жесткую посадку. Затем предпринимались и другие попытки спасти Наговицину.

Однако 25 августа поисковые работы были завершены. Вице-президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Кыргызской Республики (ФАСЛ КР) Илим Карыпбеков объяснил, что спасательную операцию прервали из-за нестабильных погодных условий.

Тем не менее глава СК РФ Александр Бастрыкин в ответ на обращение сына альпинистки поручил обеспечить взаимодействие с МЧС РФ для содействия возможному спасению альпинистки.