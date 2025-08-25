Альпинистка Наговицина будет признана пропавшей без вести

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Российскую альпинистку Наталью Наговицину признают пропавшей без вести через определенный период времени, рассказал ТАСС вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

После этого родственникам нужно будет обратиться в дипломатические органы, чтобы получить документы о смерти.

"Это не совсем по правилам, но поскольку понятно, где она лежит и что с ней, то по практике поступают именно так. Бывают случаи, что подобные документы оформляются в течение недели", – объяснил Пятницин.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии, стало известно 19 августа. 47-летняя альпинистка сломала ногу и не смогла продолжить восхождение. Напарник оказал ей первую помощь, после чего отправился в штурмовой лагерь за подмогой.

Ей пытались помочь два иностранца, но также не смогли этого сделать. Позже к пострадавшей был направлен вертолет, однако он совершил жесткую посадку. Затем предпринимались и другие попытки спасти женщину.

25 августа поисково-спасательные работы были завершены. Начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков уточнил, что группа планировала вылететь к россиянке на еврокоптере, но им не позволили нынешние погодные условия.

Он добавил, что спасатели обладают точными данными о ее местонахождении, но не могут подтвердить ее гибель.

