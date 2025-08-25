25 августа, 16:32Происшествия
Альпинистка Наговицина будет признана пропавшей без вести
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022
Российскую альпинистку Наталью Наговицину признают пропавшей без вести через определенный период времени, рассказал ТАСС вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
После этого родственникам нужно будет обратиться в дипломатические органы, чтобы получить документы о смерти.
"Это не совсем по правилам, но поскольку понятно, где она лежит и что с ней, то по практике поступают именно так. Бывают случаи, что подобные документы оформляются в течение недели", – объяснил Пятницин.
О том, что Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии, стало известно 19 августа. 47-летняя альпинистка сломала ногу и не смогла продолжить восхождение. Напарник оказал ей первую помощь, после чего отправился в штурмовой лагерь за подмогой.
Ей пытались помочь два иностранца, но также не смогли этого сделать. Позже к пострадавшей был направлен вертолет, однако он совершил жесткую посадку. Затем предпринимались и другие попытки спасти женщину.
25 августа поисково-спасательные работы были завершены. Начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков уточнил, что группа планировала вылететь к россиянке на еврокоптере, но им не позволили нынешние погодные условия.
Он добавил, что спасатели обладают точными данными о ее местонахождении, но не могут подтвердить ее гибель.