19 марта, 19:11Политика
Лукашенко помиловал 250 осужденных за экстремизм
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 250 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Решение было принято в первую очередь исходя из принципа гуманизма, а также с учетом обращений матерей, жен и близких осужденных.
Перед подписанием указа все дела были тщательно изучены специальной комиссией под руководством генпрокурора. Лукашенко учел и мнение ее представителей.
В администрации белорусского лидера подчеркнули, что помилованные получили право начать новую жизнь.
Ранее Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Уточнялось, что у них есть дети и родственники – участники спецоперации. Имена женщин не раскрываются, поскольку это персональные данные.