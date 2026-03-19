Лукашенко помиловал 250 осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 250 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Решение было принято в первую очередь исходя из принципа гуманизма, а также с учетом обращений матерей, жен и близких осужденных.

Перед подписанием указа все дела были тщательно изучены специальной комиссией под руководством генпрокурора. Лукашенко учел и мнение ее представителей.

В администрации белорусского лидера подчеркнули, что помилованные получили право начать новую жизнь.

Ранее Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Уточнялось, что у них есть дети и родственники – участники спецоперации. Имена женщин не раскрываются, поскольку это персональные данные.