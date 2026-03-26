Стармер разрешил задерживать суда "теневого флота" в водах Британии

Военнослужащие Великобритании смогут задерживать якобы принадлежащие России суда, которые проходят через воды королевства. Соответствующее разрешение выдал премьер-министр страны Кир Стармер, пишет RT со ссылкой на сайт британского правительства.

Таким образом Лондон стремится усилить давление на Москву, уточняется в публикации.

"Это вынудит операторов либо выбирать более длинные и финансово затратные маршруты, либо рисковать и быть задержанными британскими силами", – отмечается в сообщении.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что страны Североатлантического альянса планируют устроить частичную или полную морскую блокаду России. По его словам, многие государства НАТО переводят балтийско-арктический регион на "казарменное положение".

Позже помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев предупредил Европу о возможном ответе на захваты судов РФ. По его словам, морскую блокаду России будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот, если ситуацию не получится урегулировать мирным путем.