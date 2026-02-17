Патрушев предупредил Европу о возможном ответе на захваты судов РФ

Фото: 123RF.com/wirestock

Морскую блокаду России будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот, если ситуацию не получится урегулировать мирным путем. Об этом в интервью aif.ru заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что любые попытки европейцев устроить блокаду России абсолютно нелегальны с точки зрения международного права. При этом понятие теневого флота является юридической фикцией.

По словам помощника главы государства, европейцы сознательно осуществляют сценарий военной эскалации и провоцируют РФ на активные ответные меры.

"Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда", – сказал политик.

Патрушев отметил, что представители НАТО создают многонациональную группировку для наступательных действий. Например, финны обзаводятся корветами с ударным вооружением, которое достает до северо-западных регионов России.

"Среди прочего, натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов, диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят", – заключил Патрушев.

Посол России в Осло Николай Корчунов ранее заявил, что страны Североатлантического альянса планируют устроить частичную или полную морскую блокаду России. По его словам, многие государства НАТО, в том числе Норвегия, переводят балтийско-арктический регион на "казарменное положение".

Кроме того, по данным СМИ, Польша и Литва планируют создать совместный трансграничный учебный полигон в Сувалкском коридоре вблизи Калининградской области. Прибалтийская республика уже выделила 100 миллионов евро на создание полигона бригадного уровня в Капчяместисе.