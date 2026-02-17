Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Представители московского бизнеса подготовили яркие мероприятия для горожан в честь китайского Нового года и Масленицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, в арт-павильоне "Фабрика подарков" на Болотной площади 18–26 февраля проведут мастер-классы Альфа-Банка по созданию бумажных подвесных фонариков. Занятия по каллиграфии банк проведет 18, 20, 21–27 февраля, мастер-класс по росписи по стеклу – 18–19 и 22–23 февраля, а урок по росписи вееров – 19–20 и 21–24 февраля.

В свою очередь, киностудия "Союзмультфильм" 20-го числа покажет интерактивное представление на катке. Для детей подготовили веселые катания, танцевальную программу, викторины и другие активности.

С 20 по 23 февраля в арт-павильоне "Фабрика подарков" будет работать караоке-станция, где все желающие могут попробовать себя в роли певца или певицы. Они исполнят хиты Ольги Бузовой и Михаила Галустяна на китайском языке, а также другие песни.

Мастер-класс по завариванию чая по китайской традиции состоится 21 февраля. В этот же день, а также 22-го и 23-го числа гостей ждут на занятие от Альфа-Банка по созданию летающего бумажного дракона.

Также 22 февраля пройдут лекция и мастер-класс, посвященные русскому чаепитию. Участники узнают, как восточный напиток появился на Руси и стал популярным.

До 28 февраля в арт-павильоне "Фабрика подарков" доступна тематическая фотозона с гонгом. Горожане и туристы могут ударить в него и сделать памятные фотографии. По пятницам и субботам также будут разыгрывать подарки от компании "Яндекс".

В рамках фестиваля "Масленица" 20 февраля в зимнем клубе "Москва" на Тверском бульваре представители бренда L. Sanic будут дарить подарки за подписку рядом со своей дизайнерской елью. На следующий день там же представители бренда Krygina cosmetics проведут занятия по макияжу.

На первом этаже районного центра "Место встречи "Патриот" 21 февраля состоится занятие по мобильной фотографии. Участникам расскажут о настройках камеры, законах выстраивания света и композиции. Вход будет осуществляться по предварительной регистрации на сайте проекта "Зима в Москве".

Помимо этого, 21–22 февраля в торгово-развлекательном центре "Мозаика" пройдет мероприятие "Счастливые выходные". Детей ждет диджейская музыка, бесплатная сладкая вата и аквагрим, а также шоу-программа с участием аниматоров.

Ранее сообщалось, что горожане и гости столицы могут бесплатно посетить Московский зоопарк 21 февраля. Для этого необходимо надеть костюм панды. В составе наряда должно быть не меньше 3 тематических элементов, также приветствуются полноценные кигуруми или ростовые костюмы.