Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 16:40

Происшествия

Мужчина напал с ножом на людей в Сиднее, убив одного и ранив двоих

Фото: ТАСС/EPA/ JOEL CARRETT

Мужчина с ножом напал на людей на западе Сиднея, сообщает 9news со ссылкой на данные полиции.

По данным СМИ, нападение было совершено в 10:00 по местному времени, то есть около 02:00 по московскому. Неизвестный атаковал двух людей внутри мини-маркета, после чего напал на человека возле магазина. Жертвы, предположительно, не были знакомы между собой.

30-летний мужчина, которого ранили на улице, скончался на месте, его личность в настоящий момент не установлена. 22-летний молодой человек, получивший ранение в шею, и 47-летняя женщина, раненная в грудь и живот, доставлены в больницу и находятся в критическом состоянии.

Полиция прибыла на место инцидента в течение нескольких минут, улица, на которой это произошло, оцеплена. Предполагаемый нападавший – мужчина в возрасте 25 лет. Его арестовали на соседней улице.

Он должен предстать перед судом в ближайшие несколько дней. При этом он уже известен правоохранителям мелкими преступлениями и происшествиями, которые связаны с психическим здоровьем.

Ранее в Омске задержали 39-летнего местного жителя, который напал на сотрудника скорой помощи с ножом. Бригада приехала по сигналу соседей, обеспокоенных поведением мужчины, находившегося в сильном алкогольном опьянении. При попытке госпитализации злоумышленник повел себя агрессивно, достал нож и ударил фельдшера в область предплечья.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика