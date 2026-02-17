Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 18:00

Технологии

В РФ предложили отключать абонентов от интернета при отказе от замены кабеля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минцифры РФ предлагает дать интернет-провайдерам право отключать в одностороннем порядке абонентов от домашнего интернета и стационарной связи, если они в течение 30 дней не отреагировали на уведомление о необходимости замены кабелей связи. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Согласно документу, оператор имеет право заменить медные кабели на волоконно-оптическую абонентскую линию для модернизации связи.

О проведении работ, дате начала и сроках их выполнения, а также о необходимости обеспечить доступ в помещение для выполнения работ и обеспечения возможности подключения пользовательского оборудования абонента к источнику электроэнергии провайдер должен оповестить не менее чем за 30 дней. По соглашению обеих сторон может быть установлен другой срок.

В случае если абонент не предоставит доступ для выполнения работ, оператор сможет приостановить оказание услуг связи для устранения нарушения. Однако, если этого не будет сделано в течение полугода со дня получения уведомления, оператор сможет расторгнуть договор об оказании услуг связи.

При этом отмечается, что оператор связи несет расходы по замене абонентской линии.

Ранее кабмин РФ концептуально поддержал законопроект о введении государственного антимонопольного контроля при взаимодействии управляющих компаний (УК) в многоквартирных домах с операторами связи.

Проект подготовлен в развитие закона от 2024 года, который отменил плату за размещение сетей связи в общих помещениях многоквартирных домов.

Подключить дом к интернету стало возможно по договору с одним из собственников без проведения общего собрания. Кроме того, прежние договоры с УК, которые предусматривали плату, подлежат расторжению по требованию какой-либо стороны.

Читайте также


технологии

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика