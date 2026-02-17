В РФ предложили отключать абонентов от интернета при отказе от замены кабеля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минцифры РФ предлагает дать интернет-провайдерам право отключать в одностороннем порядке абонентов от домашнего интернета и стационарной связи, если они в течение 30 дней не отреагировали на уведомление о необходимости замены кабелей связи. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Согласно документу, оператор имеет право заменить медные кабели на волоконно-оптическую абонентскую линию для модернизации связи.

О проведении работ, дате начала и сроках их выполнения, а также о необходимости обеспечить доступ в помещение для выполнения работ и обеспечения возможности подключения пользовательского оборудования абонента к источнику электроэнергии провайдер должен оповестить не менее чем за 30 дней. По соглашению обеих сторон может быть установлен другой срок.

В случае если абонент не предоставит доступ для выполнения работ, оператор сможет приостановить оказание услуг связи для устранения нарушения. Однако, если этого не будет сделано в течение полугода со дня получения уведомления, оператор сможет расторгнуть договор об оказании услуг связи.

При этом отмечается, что оператор связи несет расходы по замене абонентской линии.

Ранее кабмин РФ концептуально поддержал законопроект о введении государственного антимонопольного контроля при взаимодействии управляющих компаний (УК) в многоквартирных домах с операторами связи.

Проект подготовлен в развитие закона от 2024 года, который отменил плату за размещение сетей связи в общих помещениях многоквартирных домов.

Подключить дом к интернету стало возможно по договору с одним из собственников без проведения общего собрания. Кроме того, прежние договоры с УК, которые предусматривали плату, подлежат расторжению по требованию какой-либо стороны.

