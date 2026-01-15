Форма поиска по сайту

15 января, 16:08

Политика

В России ужесточат ответственность операторов связи за нарушения при продаже сим-карт

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В России ужесточат ответственность операторов сотовой связи за нарушения при продаже сим-карт, в том числе иностранным гражданам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Там заявили, что соответствующие поправки в законодательство будут в скором времени внесены в Госдуму. Данная инициатива связана с борьбой с киберпреступностью.

Аппарат привел слова Григоренко, который напомнил о работе правительства по формированию системы противодействия кибермошенничеству. На рассмотрение Госдумы уже внесли второй пакет таких мер.

Отмечается, что в стране появится оперативный штаб, который будет организовывать совместную работу по борьбе с сетевыми и телефонными аферистами. Он объединит усилия государства, цифровых платформ и финансовых организаций, чтобы они могли эффективнее защищать граждан от злоумышленников.

В составе штаба будут представители федеральных ведомств, Центробанка, операторов сотовой связи, кредитных организаций и сетевых платформ. Все они будут предлагать свои идеи по изменению законодательства для защиты россиян от киберпреступников. Сейчас ведется работа по формированию нормативного акта, который закрепил бы правила функционирования штаба.

Правительство России внесло в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества 26 декабря 2025 года. В документ вошли около 20 инициатив. Основной из них является закрепление требований о восстановлении доступа к "Госуслугам" только доверенными способами.

Кроме того, предлагается ограничить количество банковских карт, которыми может владеть один человек. В частности, россияне не смогут иметь больше 20 карт.

политикатехнологиибезопасность

