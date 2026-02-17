TMZ: актер Шайа Лабаф арестован в Новом Орлеане после драки у бара

Фото: AP Photo/Invision/Lewis Joly

Американский актер Шайа Лабаф был арестован за драку у бара в Новом Орлеане. Об этом сообщил портал TMZ.

"Он ввязался в драку, в результате которой на место происшествия прибыли парамедики... Согласно судебным документам, он был арестован и ему предъявлены два обвинения в нанесении легких телесных повреждений", – говорится в сообщении.

По словам очевидца, актера вывел из заведения персонал, после чего произошла драка. Затем на место инцидента прибыли врачи, которые оказали помощь Лабафу.

