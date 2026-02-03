Рэпер Джиган рассказал о драке с фотографом на премии "Муз-ТВ"

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) рассказал в развлекательном шоу "Джиганина" о конфликте с фотографом на одной из премий "Муз-ТВ". Инцидент произошел на ранних этапах карьеры музыканта, передает "Радио 1".

Исполнитель уточнил, что в то время дружил с диджеем Dlee. Последний рассказал рэперу о приезде американского артиста Fat Joe в Москву. Встретившись с ним за кулисами церемонии вручения премии, Джиган ударил ногой фотографа, который оказался рядом с гримерками знаменитостей.

По словам музыканта, тогда снимки звезд имели огромную ценность. Фотографы, запечатлевшие популярных исполнителей, затем продавали свои кадры за немалую сумму.

Ранее супруга Джигана Оксана Самойлова подала иск на развод. По ее словам, она не видела мужа больше месяца.

Суд дал паре 2 месяца на примирение, однако его так и не произошло. Кроме того, их брак не был расторгнут, так как рэпер подал иск о признании брачного договора недействительным.