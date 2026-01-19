Суд не расторг брак Джигана и Оксаны Самойловой

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Артем Геодакян

Брак рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) и блогера Оксаны Самойловой не был расторгнут. Это связано с тем, что музыкант подал иск о признании брачного договора недействительным, сообщил РИА Новости представитель его супруги Олег Тонаканян.

По его словам, суд принял заявление от стороны Джигана, однако оно оказалось неподсудно данной инстанции, поэтому дело передано на рассмотрение в Савеловский районный суд Москвы.

В связи с этим, как отметил представитель, вопрос о расторжении брака в ближайшее время решен не будет.

Как передает РЕН ТВ слова адвоката Джигана Сергея Жорина, о наличии брачного договора между супругами стало известно только сейчас. Документ был подписан, когда рэпер находился на лечении.

"В период после госпитализации Денис находился в уязвимом состоянии, сопровождался и поддерживался близкими. Именно в этот период по инициативе супруги были подписаны отдельные документы, о содержании и правовых последствиях которых мой доверитель узнал только в связи с бракоразводным процессом", – рассказал адвокат.

По словам Жорина, как уже публично заявляла Самойлова, согласно условиям договора, практически все имущество, нажитое в браке, включая недвижимость и даже единственное жилье, должно перейти в ее собственность.

Однако адвокат не исключил вероятность того, что брачный договор может быть признан недействительным, если удастся доказать, что в момент подписания Джиган не мог полностью осознавать свои действия.

Самойлова в октябре прошлого года опубликовала в соцсети пост, где поделилась, что устала быть сильной. Спустя несколько дней она подала иск на развод. Блогер заявляла, что не видела супруга больше месяца.

Суд дал паре два месяца на примирение. Однако Самойлова говорила, что не готова к нему. Спустя это время стало известно, что супруги не примирились. По словам Тонаконяна, блогер готова окончательно расторгнуть брак.