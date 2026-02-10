В Москве арестована женщина, зарезавшая знакомого во время конфликта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина, которая нанесла ножевое ранение своему знакомому в квартире на юго-западе Москвы, арестована. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета России в MAX.

По версии ведомства, не позднее 6 февраля в квартире жилого дома на улице 38-й квартал Юго-Запада между женщиной и ее знакомым произошел конфликт. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений фигурантка нанесла мужчине не менее одного удара ножом. От полученных травм тот скончался на месте.

Подозреваемая была задержана, ей предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

В рамках расследования уже допрошены свидетели и назначен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Ранее якутянка напала с ножом на двух родственников, подумав о том, что ее хотят продать в рабство. Один из мужчин скончался от полученных ранений. Второму пострадавшему удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи.