В Госдуме заявили о необходимости вести переговоры с Telegram с точки зрения силы

Фото: Москва 24/Анна Селина

Переговоры с представителями мессенджера Telegram нужно вести с позиции силы, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Таким мнением он поделился в беседе с радио КП.

"Никто же не говорит, что Telegram заблокируется сегодня или завтра. Но переговоры, к сожалению, нужно вести только с позиции силы. Если Telegram по-прежнему будет упорствовать, ну, поверьте, у него будут определенные ограничения", – предупредил депутат.

Причем санкции начнут вводить не только в России, но и в странах Европы, а также в США, подчеркнул парламентарий. Вместе с тем Свинцов отметил, что платформа должна выполнять свои обязательства по уплате налогов в РФ.

"Представляете, миллиарды рублей крутятся, а они ничего не платят", – добавил чиновник.

Роскомнадзор заявил о намерении продолжать ограничивать работу Telegram 10 февраля. В ведомстве указали, что позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражалсожаление в связи с тем, что мессенджер так и не выполнил требований законодательства РФ.

При это основатель сервиса Павел Дуров, комментируя введение ограничений на работу мессенджера, обвинил российские власти в принуждении граждан к переходу "на контролируемое государством приложение" для слежки и политической цензуры. Он также подчеркнул, что Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность.