ГД одобрила в первом чтении проект о штрафах за продажу просроченных маркированных товаров

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Депутаты ГД приняли в первом чтении законопроект о штрафах за продажу маркированных товаров после получения информации об истечении срока их годности от системы мониторинга. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 14.43 КоАП РФ.

В случае правонарушения индивидуальному предпринимателю (ИП) грозит штраф в размере 10 тысяч рублей за каждый товар, а юрлицу – 20 тысяч рублей. Также статью предлагается дополнить примечанием о том, что с 1 марта по 30 июня 2026 года такие меры будут применять только к биологически активным добавкам к пище, пиву, напиткам на основе пива, отдельным видам слабоалкогольных напитков. С 1 июля данная норма коснется всех товаров, которые подлежат обязательной маркировке.

В это же время ИП и юрлица получат штраф в 5 тысяч рублей за продажу за день не более 100 единиц табачной продукции ниже максимальной розничной цены и этой же продукции ниже розничной цены после получения уведомления от системы мониторинга.

Если система выявит продажу от 100 до 1 000 единиц табака ниже минимальной цены, то штраф достигнет 50 тысяч рублей. При продаже более тысячи единиц товара сумма штрафа увеличится до 500 тысяч рублей.

Кроме того, КоАП могут дополнить статьей со штрафами за продажу товаров с маркировкой продавцами, которые не зарегистрировались в системе мониторинга. Сумма штрафа достигнет 50 тысяч рублей, если за месяц продали свыше 10 единиц табачной продукции при помощи одной кассы.

Ранее стало известно, что правительство РФ прорабатывает вопрос введения маркировки готовой еды. О необходимости введения маркировки также заявили Роспотребнадзор и Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ). Госкомиссия поддержала эту позицию и поручила Роспотребнадзору разработать предложения по внесению изменений в законодательство.

