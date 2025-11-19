В России начнут маркировать мясные изделия, полуфабрикаты и заморозку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России планируется провести эксперимент по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и замороженных продуктов с помощью системы "Честный знак". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Соответствующее решение принял кабмин. Согласно инициативе, под маркировку подпадут мясные изделия, включая колбасы, субпродукты и продукцию из птицы в потребительской упаковке.

Первый эксперимент стартует 24 ноября 2025 года и завершится 28 февраля 2026 года. Его основная цель заключается в разработке общей модели и порядка маркировки этих категорий товаров, а также апробации наиболее эффективных технологий нанесения идентификационных знаков на них.

Участие в эксперименте будет осуществляться на добровольной и безвозмездной основе. Присоединиться к нему смогут производители, импортеры, а также оптовые и розничные продавцы.

Одновременно с этим планируется провести эксперимент по маркировке полуфабрикатов и замороженных пищевых товаров, в рамках которого идентификационные знаки будут наноситься на замороженные и свежие тушки птиц, замороженную рыбу, овощи, фрукты, ягоды и грибы в потребительской упаковке.

Эти мероприятия проводятся в рамках реализации Стратегии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции в России до 2025 года, а также Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.

Немногим ранее в стране стартовал эксперимент по маркировке бакалейной продукции системой "Честный знак". Он продлится до 28 февраля 2026 года. В эксперименте участвуют производители круп, макарон, муки, зерновых продуктов для завтрака, картофеля быстрого приготовления и меда.

