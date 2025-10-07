В РФ могут ввести обязательную маркировку мяса и колбас

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минпромторг РФ предложил ввести поэтапную обязательную маркировку мясных и колбасных изделий. Проект нового постановления о правилах маркировки размещен на федеральном портале подготовки нормативно-правовых актов.

Речь идет об идентификации мясных субпродуктов и продуктов из мясного жира в потребительской упаковке.

Предполагается, с 1 августа 2026 года будет введена обязательная маркировка мясных продуктов, а с 1 октября 2026 года – колбасных изделий.

По мнению авторов проекта постановления, подобная идентификация снизит объемы незаконного оборота продукции, а также его влияние на развитие социальной сферы и экономики страны.

Кроме того, у потребителя появится возможность получить всю информацию о товаре.

Ранее было предложено маркировать продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, в том числе чипсы и газировку. Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил о необходимости указывать на упаковке такого продукта о его вреде для здоровья. По мнению общественного деятеля, цвет на ценнике в магазине может предупреждать покупателя.

