Фото: министерство обороны РФ

Российская армия за последнюю неделю нанесла массированный и 5 групповых ударов по военным объектам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результате российской атаки, которая стала ответом на террористические действия со стороны киевского режима, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, которые обеспечивали работу украинского ВПК.

Помимо этого, были атакованы транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, которую украинские военные используют в собственных интересах, а также места сборки и хранения ударных БПЛА дальнего действия и склады военно-технического имущества Украины.

Также российским войскам удалось поразить пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. В ведомстве уточнили, что для атаки были использованы различные снаряды, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Ранее российская армия нанесла удар по энергетическим и транспортным объектам, которые украинские военные используют в своих интересах. Помимо этого, были атакованы места предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах. В результате все объекты были поражены.

