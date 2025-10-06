Чипсы и газировку предложили маркировать в России

Фото: 123RF/al1962

В России продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, в том числе чипсы и газировку, необходимо маркировать как опасные для здоровья. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб, передает ТАСС.

По его словам, провести маркировку можно в магазинах с помощью ценников и через обязательство производителей информировать о вреде продукции на упаковке.

"Все знают, как вредны, особенно для детей, такие продукты, как газировка или чипсы, – это прямой путь к ожирению и сахарному диабету. Все эти продукты лежат в магазинах в открытом доступе", – подчеркнул Гриб.

Он пояснил, что красным ценником можно обозначать опасные продукты, а желтым – то, что употреблять нежелательно. Зеленые ценники подходят на безопасные и полезные для детей продукты.

Как считает Гриб, необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. Кроме того, по его мнению, надо более жестко регулировать продажу определенных видов детских игрушек, которые могут вызывать аллергические реакции.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что питание детей должно быть разнообразным, сбалансированным и умеренным. По ее словам, это особенно важно утром, когда организму ребенка нужна энергия для учебы и развития. Завтрак должен строиться по схеме "гарвардской тарелки". При этом иногда на завтрак можно давать сладкое и сосиски.