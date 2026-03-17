Выживший в Охотском море Пичугин заявил, что его племянник перестал есть во время дрейфа

Выживший в Охотском море после двух месяцев дрейфа Михаил Пичугин заявил, что находившийся с ним несовершеннолетний племянник Илья за месяц до гибели впал в апатию и отказался от еды, сообщает ТАСС из зала Октябрьского районного суда города Улан-Удэ.

По его словам, через 10 дней после того, как заглох мотор, над ними пролетел небольшой вертолет, однако никаких движений в сторону дрейфующих сделано не было. Через 3 дня на высоте 200–300 метров пролетел еще один вертолет.

"Первый был с зеленой пятиконечной звездой на днище, второй – синий. После этого у Ильи наступила апатия, отказался кушать", – объяснил Пичугин.

Он добавил, что на лодке были запасы – хлеб, еда быстрого приготовления, сублимированные продукты, сушеные брикеты гороха, перловки, лапша. Также была пресная вода, однако она быстро закончилась, поэтому ее собирали во время дождя, используя брезентовый тент. Запасов такой воды не хватало.

Пичугин и его брат Сергей, отец Ильи, ловили рыбу и ели ее как в свежем виде, так и засоленную, но позже отказались, так как после этого пить хотелось еще больше. Племянник в это время начал переживать и нервничать.

Отец и дядя пытались его успокоить и говорили, что все будет нормально, но Илья отказывался есть. Примерно через месяц он скончался.

В начале августа 2024 года братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в плавание на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Охи в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив.

Спустя время связь с судном пропала. В середине октября того же года лодку нашли в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина Сергей и его племянник Илья.

Выживший рассказал, что они умерли от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса.