Дрейфовавший в Охотском море Пичугин рассказал, что выжил с божьей помощью

Фото: телеграм-канал Readovka

Дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин поделился в разговоре с РИА Новости, что смог выжить с божьей помощью.

"Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься", – рассказал мужчина.

Он также сообщил, что его родной брат и племянник скончались из-за истощения. Сам мужчина, по его словам, похудел на 50 килограммов.

В свою очередь, капитан российского фрегата "Паллада" Николай Зорченко предположил в беседе с агентством, что лодку туриста не могли так долго найти по причине того, что осенью в этом районе рыболовная активность снижена. Он утверждает, что если бы в море сейчас плавало намного больше флота, то лодку бы обнаружили намного оперативнее.

Зорченко уточнил, что флот обычно находится в Охотском море в декабре – январе и до апреля там наблюдается столпотворение судов. Однако он предупреждает, что в это время в море фиксируется штормовая погода.

Также эксперт заявил, что мужчина перед выходом в море должен был сообщить в МЧС или взять с собой передатчик, чтобы при необходимости подать сигнал бедствия.

"Потому что на море сверху, как ни смотри, эта шлюпка – как зернышко на большом-большом столе", – подытожил капитан российского фрегата "Паллада".

Два брата с 15-летним ребенком, сыном одного из них, отправились в плавание на катамаране "Байкат" от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив 9 августа. Спустя время связь с судном прервалась.

14 октября лодку нашли в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. В результате два человека погибли и лишь один мужчина остался жив. Пострадавший находится в шоковом состоянии. Он предположил, что у катамарана заглох мотор, из-за чего он стал неуправляем.

Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования и продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.

