Главврач Леднев: состояние выжившего в Охотском море мужчины вне опасности

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Состояние Михаила Пичугина, который выжил после двухмесячного дрейфования в Охотском море, оценивается как стабильное. Опасности для его жизни больше нет, рассказал исполняющий обязанности главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев.

"Врачи провели первый осмотр. Разглашать конкретно его состояние я не могу, но в целом сейчас пострадавший находится в надежных руках, и опасности для его жизни нет", – приводит слова Леднева ТАСС.

По словам врача, сейчас пострадавший доставлен в палату интенсивной терапии. Ему назначены все необходимые обследования.

Чтобы выжить, мужчина мог собирать дождевую воду, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на президента Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петра Осичанского.

Кроме того, отмечает эксперт, в такой ситуации можно выжить даже с соленой водой. В качестве примера он привел эксперимент, который в 1952 году провел французский врач Ален Бомбар.

"На спасательной резиновой лодке он отправился в одиночное плавание через Атлантический океан. С собой у него не было ни воды, ни еды. Он принимал соленую воду, но при этом говорил, что ее надо пить по чуть-чуть", – заключил эксперт, добавив, что таким образом организм к ней привыкает.

Два брата с 15-летним ребенком, сыном одного из них, отправились на катамаране "Байкат" от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив 9 августа. Через некоторое время связь с судном была утеряна.

14 октября судно нашли в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Выяснилось, что два человека погибли, один мужчина остался в живых. Пострадавший находится в шоковом состоянии.

По его словам, у их катамарана заглох мотор, из-за чего он стал неуправляем. Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования и продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.

Как, в свою очередь, рассказала жена выжившего мужчины, еды на лодке было на две недели. При этом она предположила, что вес мог повлиять на то, что ее муж выжил – около 100 килограммов.