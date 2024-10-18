ТАСС: выживший в Охотском море не имел права отплывать далеко от берега на своей лодке

Фото: 123RF/hydromet

Михаил Пичугин, выживший после 67 дней дрейфа в Охотском море с телами брата и племянника, нарушил правила мореплавания. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что лодка "Байкат 470", на которой Пичугин отправился совершать переход в 150 километров от Шантарских островов до берега Сахалина, подлежит техническому освидетельствованию. Пичугин провел процедуру перед путешествием, о чем был составлен акт.

"В документе указано: допущено к эксплуатации. Но в нем четко прописана установленная категория сложности плавания по результатам освидетельствования: категория сложности 4, разряд 4. Это означает, что район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили, или 5 километрами", – заявил собеседник агентства.

В начале августа братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в путешествие на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Оха в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив.

Вскоре связь с судном была потеряна. В середине октября лодку обнаружили в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина и его племянник.

Выживший участник путешествия предположил, что у катамарана мог сломаться двигатель, из-за чего он потерял управление. По словам Пичугина, его родственники скончались от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса.