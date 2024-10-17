Выживший в Охотском море мужчина переведен из реанимации в гастроэнтерологию

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Врачи Магаданской областной больницы перевели Михаила Пичугина, который выжил после 67-дневного дрейфа на катамаране в Охотском море, из реанимации в гастроэнтерологию. Об этом ТАСС заявил министр здравоохранения региона Александр Витько.

Он отметил, что сейчас выжившим мужчиной лично занимается заведующий отделением. Пациент получает питание уже не только с помощью капельниц, но и в обычном виде.

Братья Пичугины с 15-летним ребенком – сыном одного из них – отправились в плавание на катамаране "Байкат" от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив 9 августа. Через некоторое время связь с судном пропала.

В середине октября лодку нашли в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Погибли родной брат Пичугина и его племянник. Выживший предположил, что у катамарана заглох мотор, из-за чего он стал неуправляем.

По словам Пичугина, родственники умерли от истощения. Сам он похудел на 50 килограммов.