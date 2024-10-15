Мужчина, два месяца дрейфовавший на катамаране в море, находится в стрессовом состоянии

Михаил Пичугин, два месяца дрейфовавший на катамаране в Охотском море, находится в стрессовом состоянии, его ждет обследование у клинического психолога. Как сообщили в Минздраве Магаданской области, в целом спасенный стабилен, хотя и испытал сильное переохлаждение и обезвоживание, он похудел на 50 килограммов.

По сообщению прокуратуры, 9 августа Пичугин, его брат и племянник вышли в море на катамаране. Они планировали переплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае на Сахалин. Должны были добраться за несколько часов, но вскоре связь с ними пропала. Поиски результатов не принесли. Дрейфующий катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки спустя 67 дней. Из троих выжил только Пичугин. Тела его родственников были рядом с ним на катамаране.

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